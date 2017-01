Sziget Festival 2017 : Flume, Charli XCX, Metronomy... 16 nouveaux noms au programme

Tenez-vous prêts, le Sziget Festival revient du 9 au 16 août 2017 à Budapest et fêtera ses 25 ans cette année. Cette édition anniversaire promet d’être plutôt exceptionnelle, on compte sur les organisateurs pour nous préparer de jolies surprises, et vu le début de la programmation dévoilée à ce jour, on ne risque pas d’être déçu ! Major Lazer, Two Door Cinema Club ou encore Tom Odell avaient d’ores et déjà été annoncés au Sziget 2017 et aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 16 nouveaux noms qui viennent de rejoindre l’affiche. Au programme, Flume, Kasabian, Interpol, METRONOMY, Billy Talent, FRITZ KALKBRENNER, Clean Bandit, Charli XCX, The Pretty Reckless, Sunnery James & Ryan Marciano , The Kills, Crystal Fighters, Danny Brown, Jamie Cullum, Leningrad band | гр. Ленинград, Jagwar Ma, Maurice West, Cashmere Cat seront également de la partie !

L’île de la Liberté s’apprête une nouvelle fois à vivre une semaine de folie, rythmée par des concerts enivrants, une ambiance incroyable et des festivaliers survoltés venus des quatre coins d’Europe. Le Sziget c’est plus qu’un festival, c’est une expérience ! Si vous n’avez toujours pas vos places pour l’un des évènements musicaux majeurs du monde, on vous conseille d’aller prendre très vite vos places par ici, les 25 ans du Sziget risque d’afficher sold out très rapidement !