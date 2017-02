Super Bowl : Michael Jackon, Prince, Madonna... retour sur les meilleures performances du Half Time Show

Dimanche 5 février, ce sera l'heure de la finale de la NFL ( Ligue de Football Américain ) mais ce n'est pas tant l'événement sportif qui nous intéresse que ce qui va se passer entre les deux mi temps lors du halftime show. Cette année c'est Lady Gaga qui aura la lourde tâche d'animer ce moment qui est l'un des plus regardés à la télévision américaine. C'est la première fois que la chanteuse se voit confier cet événement mais nul doute qu'elle devrait s'en sortir comme une chef en véritable bête de scène qu'elle est ! Avant de découvrir si oui ou non Beyoncé la rejoindra pour un duo sur Telephone, retour sur les half time show les plus marquants de ces dernières années.

Michael Jackson lors du Super Bowl 1993

Ce sont les pontes de la NFL elles-même qui le disent, Michael Jackson est le premier artiste a avoir donné à la mi-temps du Super Bowl son caractère aussi spectaculaire. Depuis cette édition, les organisateurs de l'événement n'ont eu de cesse d'inviter des stars de la musique pour attirer encore plus d'américains devant leur poste de télévision. Au programme de ce sow d'anthologie : un medley des chansons Jam / Bille Jean / Black or White / We Are The World / Heal The World

Prince lors du Super Bowl 2007

14 ans plus tard c'est au tour de l'autre très grande star de la pop américaine de s'attaquer à la mi-temps du Super Bowl. Il y a un peu moins d'un an, à la mort de Prince, on avait d'ailleurs souhaiter se remémorer cette séquence légendaire car Prince au Super Bowl 2007 c'est tout simplement l'une des meilleures performances jamais vues ! Malgré la pluie diluvienne qui s'est abattue pendant son show, Prince a livré une performance exceptionnelle. Avec au programme : un medley des chansons We Will Rock You / Let's Go Crazy / Bay I'm a Star / Proud Mary / All Along Watchtower / Best of You / Purple Rain

Madonna lors du Super Bowl 2012

Michael Jackson / Prince & Madonna forment une espèce de sainte trinité musicale, trois entertainers qui partagent beaucoup de points communs et qui ont façonné le paysage de la pop telle qu'on la connait aujourd'hui. Pas étonnant donc de retrouver le show de la star parmi les meilleurs qui aient été donné lors de la mi-temps du Super Bowl. Un show qui aura également droit à sa petite dose de controverse après que MIA, guest de Madonna avec Nicki Minaj, ne fasse un doigt d'honneur à la caméra. Mais ce détail ne fait pas oublier que Madonna a donner le meilleur d'elle-même sur un medley de Vogue / Music / Give Me All Your Luvin / Open Your Heart / Express Yourself / Like A Prayer

Beyoncé lors du Super Bowl 2013

Sans surprise Queen Bey a délivré une performance légendaire lors du Super Bowl 2013. Tout était réuni : des chorégraphies au top, une Beyoncé remontée à bloc et une reformation des Destiny's Child le temps de quelques chansons ! C'est la 2ème performance la plus vue de toute l'histoire du Super Bowl. C'est aussi la première fois que le Half Time Show provoquera une coupure de courant dans tout le stade ! La puissance de la reine des abeilles a été démontrée sur un medley de Love On Top / Run The World / Crazy in Love / End of Time / Baby Boy / Bootylicious / Independent Women Part I / Single Ladies / Halo

Bruno Mars et les Red Hot Chili Peppers lors du Super Bowl 2014

Ce halftime show était un rêve pour Virgin Radio car on a pu voir réuni sur scène des artistes au style complètement différent mais qu'on adore autant les uns que les autres. Bruno Mars était le performeur principal du Super Bowl cette année là où il a interprété un medley de Billionaire / Locked Out of Heaven / Treasure / Runaway Baby / Just the Way You Are mais aussi, et surtout a -t-on envie de dire une performance sur Give It Away en compagnie des Red Hot Chili Peppers ! Un pur moment d'anthologie...