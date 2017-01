Suivez en direct sur Facebook le Virgin Radio Live avec Vianney, Calum Scott... dès 20h30

Ce soir les plus chanceux d'entre vous ont rendez-vous au Yoyo à Paris pour assister au Virgin radio Live avec Calum Scott, Vianney, Naive New Beaters et Damien Lauretta. Mais si vous n'avez pas remporté vos places pour cette soirée exceptionnelle, rien n'est perdu bien au contraire ! En effet, on vous donne rendez-vous dès 20h30 sur la page Facebook Virgin Radio Officiel pour suivre de bout en bout ce concert. Les portes ouvriront dès 19h30 pour les fans mais tout commencera bien à 20h30 dans la superbe salle du Yoyo.

A 20h30, c'est Calum Scott qui s'installera sur la scène du Yoyo pour un show de 30 minutes. Une pause d'une demi heure et ensuite prévue pour pouvoir changer la scène. Le Virgin Radio Live repartira de plus belle à 21h30 avec Damien Lauretta. A 22h05, ce sera aux déjantés Naive New Beaters de monter sur la scène de Yoyo avant de laisser la place à 22h40 à Vianney qui viendra conclure cette soirée musicale qui s'annonce riche en émotions !