Stromae est de retour en studio (vidéo)

En décembre dernier, Stromae nous brisait le coeur en déclarant qu’il arrêtait de chanter. L’artiste belge aux multiples records qui a réussi l’exploit de percer outre-Atlantique avait déclaré dans une interview qu’il n’avait plus du tout envie de pousser la chansonnette tout en ajoutant : « J’ai envie d’écrire, de composer, mais un peu dans l’ombre. Continuer le travail qu’on a déjà fait pour moi, mais le faire pour d’autres. C’est la ligne pour les quelques années à venir. » Quelques jours plus tard, on découvrait le clip de Yael Naim avec Stromae aux commandes. Après s'être essayé à la réalisation, l’interprète de Papaoutai a repris la route des studios et vient de s’afficher aux commandes du dernier titre de Vitaa dans une vidéo postée par la chanteuse sur les réseaux sociaux. On regarde !

Stromae en producteur, on valide complètement ! Dans les images ci-dessous, il finalise son travail sur le nouveau morceau Peine & Pitié du prochain album J4M de Vitaa, et se met même à chanter sur la fin pour aiguiller l’artiste sur la tonalité à prendre. Un futur tube à venir ? Stromae a par ailleurs été honoré par l’académie française à la fin de l’année 2016 en se voyant remettre la Grande médaille de la francophonie. Il faut dire que le Belge a largement mis à l’honneur le Français à travers ses textes brillants qui ont fait rayonner la langue de Molière dans le monde entier.