Stranger Things saison 2 : La première bande annonce dévoilée et une date de sortie officielle

Une semaine qui commence en beauté ! Pendant le Super Bowl américain hier soir, où Lady Gaga a assuré le show de la mi-temps, Netflix a dévoilé la toute première bande annonce de la saison 2 de Stranger Things. Une arrivée en fanfare après une saison 1 mise en ligne dans la plus grande discrétion sur la plateforme de streaming. Diffusé en début de soirée devant près de 100 000 millions de téléspectateurs, le trailer de 30 secondes nous montre les premières images de cette seconde saison très attendue. Mais ce n'est tout, on sait désormais qu'elle débarque le 31 octobre pour fêter Halloween comme il se doit...

Dans cette (trop) courte vidéo, on peut voir Eleven, Dustin, Mike, Lucas et Will face à une nouvelle menace venue de l'Upside Down mais aussi plein de références aux années 80, marque de fabrique de la série : une pub pour Eggo (la marque de gaufres préférée d'Eleven) ; Mike, Dustin et Lucas dans des tenues sorties du film culte Ghostbusters ou encore un monstre-Alien pas très engageant... Vivement la suite ! En attendant d'avoir droit à plus d'images de Stranger Things saison 2, voici ce qu'on sait déjà.