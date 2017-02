Netflix est décidément d'humeur généreuse ! Après avoir dévoilé la bande-annonce et la date de sortie de la saison 2 de Stranger Things lors du Superbowl dimanche dernier, elle révèle aujourd'hui l'intrigue des nouveaux épisodes. De quoi satisfaire les - nombreux - fans de la série qui ont dû attendre longtemps avant d'obtenir des informations sur la suite des aventures de Mike, Lucas, Dustin, Eleven et les autres. C'est le célèbre site de divertissement américain Entertainement Weekly qui a mis en ligne les grandes lignes de l'intrigue de la saison 2 de Stranger Things. Les nouveaux épisodes se dérouleront un an après la libération de Will de l'Upside Down et la disparition d'Eleven. Le jeune garçon, d'ailleurs, ne semble pas se remettre de son passage dans l'autre dimension - comme la dernière image de la saison 1 l'a laissé présager - expérimentant de nombreux flashs sans être capable de discerner si les images qu'ils voient sont réellement de l'Upside Down. Sa mère tente d'apporter un peu de stabilité dans la vie de ses fils en sortant avec un ancien copain de lycée (joué par Sean "Sam du Seigneur des Anneaux" Astin) qu'elle considère comme un bon père de substitution pour ses enfants.

Pendant ce temps, Hopper tente de garder le secret autour des événements de la saison 1 - comme la disparition de Barb - pour protéger Joyce et ses enfants. Une mission qui l'obligera à faire des compromis déchirants. Mais, dans cette saison 2 de Stranger Things, ce sont Mike et sa sœur Nancy qui auront le plus de difficultés à reprendre goût à la vie après les disparitions d'Eleven et de Barb. Comme Netflix l'a annoncé, deux nouveaux personnages vont faire leur arrivée à Hawkins : Billy et Max, frère et sœur, qui ne vont pas s'intégrer de la même manière dans la petite ville mystérieuse. Si la jeune fille va s'attirer les faveurs de Dustin et Lucas, son aîné va plutôt semer la terreur et s'en amuser ! Matt Duffer, l'un des deux créateurs de la série, se justifie de ce choix : "Stephen King a toujours créé des supers méchants qui étaient humains. Dans la réalité, le diable est souvent bien plus méchant que tout ce que l'on peut imaginer dans un univers parallèle. C'est pourquoi nous voulions introduire un personnage comme ça !" Des intrigues alléchantes qui viennent compléter les détails dévoilés il y a peu de la saison 2 de Stranger Things.