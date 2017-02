Stranger Things saison 2 : Eleven aura le droit à un tout nouveau look (PHOTO)

Stranger Things était définitivement LA série de l’été 2016 et a connu un succès immense à travers le monde entier. Son univers fantastique rappelant les films du même genre des années 80, son casting d’enfants geek hyper attachants, son intrigue passionnante et sa bande son parfaite ont fait de Stranger Things une série addictive, dont la saison 2 n’arrivera malheureusement que le 31 octobre prochain. Plus d’un an après la diffusion de la première saison, ça fait long à attendre ! Parmi les personnages du show, celui d’Eleven, l’un des plus stylés de la télévision, a définitivement marqué les esprits, et dans le dernier Season Finale, la jeune fille disparaissait mystérieusement laissant sous-entendre son décès. Pourtant El (pour les intimes) sera bel et bien de retour, et on a même un aperçu de son nouveau look aux côtés de Will, Dustin, Mike et Lucas !

Hold on to your Eggos! Your exclusive first look at #StrangerThings season 2 is officially here: https://t.co/VX7a2uOwtP ???? pic.twitter.com/stAY6xGzuC — Entertainment Weekly (@EW) 8 février 2017

Et oui, après une disparition de plusieurs mois, il fallait bien que son crâne rasé atypique de la première saison se garnisse d’une jolie touffe de cheveux ! Le personnage incarné par Millie Bobby Brown pourrait revenir complètement changé de l’autre dimension (si c’était bien là qu’elle se trouvait), à l’image de Will qui, dès la fin de la saison 1, avait montré quelques signes inquiétants. Que faut-il attendre des épisodes à venir ? Découvrez la première-bande annonce dévoilée de la saison 2 de Stranger Things.