Stranger Things saison 2 : De nouveaux détails dévoilés

Stranger Things était définitivement LA série à ne pas louper l’été dernier. Le show créé par Netflix a réussi à faire retomber en enfance les plus nostalgiques des films fantastiques des années 80, nous faisant suivre les palpitantes aventures d’un groupe de gamins bien trop mignon, dans une ville bien trop étrange. La fin de la saison 1 nous avait notamment laissés sur la disparition d’Eleven, sans vraiment d'explications et sans savoir si elle était encore en vie ou non, et le retour de Will Byers de l’autre dimension. Que nous réserve donc la saison 2, normalement prévue pour cet été sur la plateforme de streaming ? De nouveaux détails viennent de nous être révélés par l’acteur David Harbour qui incarne le chef de la police Jim Hopper dans la série !

On avait déjà appris l’arrivée de nouveaux personnages dans la saison 2 de Stranger Things, dont un certain Sean Astin. Celui-ci ne sera autre que le nouveau petit ami de Joyce Byers ! Le début d’une romance entre Hopper et le personnage interprété par Winona Ryder semblait se profiler à la fin de la dernière saison, on peut donc s’attendre à un nouveau triangle amoureux. Concernant le retour de Will, « il y aura des gens qui seront au courant de ce qu’il s’est passé, d’autres non. Il aura ainsi de nombreuses retombées du côté de ceux qui savent », confie David Harbour au micro de Hollywood Life. L’acteur confirme aussi que justice sera rendue pour Barb (Shannon Purser) en ajoutant que les questions et ressentiments que Nancy Wheeler aura du fait que les gens se sont peu souciés de sa meilleure amie seront très présents dans le début de la saison. Un beau programme qu’on a bien hâte de découvrir dans quelques mois sur Netflix !