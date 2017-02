Stranger Things : Les créateurs ont déjà leur idée sur le nombre de saisons à venir

Stranger Things est certainement l’une des séries les plus réjouissantes de ces dernières années, avec son univers fantastique inspiré par les films du même genre des années 80, son intrigue passionnante, des personnes hyper attachants (Eleven présidente !) et son côté naïf complètement assumé. La série créée par Netflix a été naturellement reconduite pour une seconde saison qui sera disponible sur la plateforme de streaming le 31 octobre prochain, soit plus d’un an après la sortie de la saison 1 (oui on est d’accord, c’est beaucoup trop long !) et une première bande annonce de la saison 2 de Stranger Things a d’ores et déjà été dévoilée. En attendant le retour du show, ses créateurs les Frères Duffer se sont confiés lors d’une interview accordée à Entertainment Weekly sur le nombre de saisons de Stranger Things à venir.

4 ou 5 saisons, c’est le nombre de chapitres qu’on pourrait imaginer pour Stranger Things. « Tout change au fur et à mesure que la série avance, donc on verra », précise tout de même Ross Duffer. Effectivement ce ne sont que des prévisions, et si le show rencontre toujours autant de succès au fil des saisons, cela ne serait pas étonnant qu’il soit prolongée pour quelques saisons supplémentaires, à l’image de Orange Is The New Black l’autre série star de Netflix qui a déjà été renouvelée pour une saison 6 et 7 alors que la cinquième n’a toujours pas été diffusée. Mais Matt Duffer prévient : « Je veux une vraie fin. Je ne veux pas être de ces séries qui continue et qui perdent de leur intérêt. On veut s’arrêter quand on sera au sommet ».