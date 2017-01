Stranger Things : Eleven ( Millie Bobby Brown) rappe lors du monologue d'ouverture des Golden Globes 2017 (vidéo)

La La Land et la France ont triomphé aux Golden Globes 2017. Le premier en remportant 7 récompenses (un record) et la seconde en voyant le film Elle remporter le Golden Globe du meilleur film étranger et son interprète, Isabelle Huppert, le prix de la meilleure actrice. Mais il y avait beaucoup de raisons de se réjouir devant les Golden Globes et ce dès le monologue d'ouverture. Jimmy Fallon, présentateur du show, et une flopée de stars sont apparus dans une vidéo d'introduction façon comédie musicale (un clin d’œil à La La Land, grand favori de la soirée). Parmi ces acteurs, impossible de ne pas s'arrêter sur le cast de Stranger Things.

Millie Bobby Brown, l’impressionnante interprète d'Eleven dans la série Netflix, a une nouvelle fois prouvée qu'elle sait rapper à merveille. Accompagnée par Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard ( Mike) et Caleb McLaughlin (Lucas), la comédienne nous a bien fait rire ! On a également adoré le clin d'oeil à Barb, personnage trop vite disparu de Stranger Things, et qui est devenu un véritable phénomène cet été sur la toile... La série n'a cependant rien gagné tandis que The Crown, Atlanta, The Night Manager et The People vs OJ Simpson American Crime Story sont les quatre shows a avoir remporté le plus de prix.