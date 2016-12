Stevie Wonder et Ariana Grande : Faith, le clip dévoilé

Il y a quelques semaines on pouvait découvrir Faith, un duo réunissant Stevie Wonder et Ariana Grande. Une chanson enregistrée pour le film Tous en Scène ( Sing en VO), qui sort ce week-end aux Etats-Unis et le 25 janvier 2017 en France. Ce dessin animé en 3D raconte l'histoire d'une ville peuplée par des animaux et dont tous les habitants décident de passer un casting pour participer à la comédie musicale locale. Quoi de mieux donc pour teaser le film que de dévoiler un clip mélangeant prises de vues réelles et animées ? Pour l'occasion Ariana Grande arbore une crinière blonde quand à Stevie Wonder, il est installé au piano.

La bande originale de Tous en Scène contient une série de reprises de grand classique du répertoire anglo-saxon ( Hallelujah de Leonard Cohen, My Way de Frank Sinatra) mais aussi de tubes plus récents ( Shake It Off de Taylor Swift ). Ils sont tous interprétés par les artistes doublant des personnages du film de Scarlett Johansson à Resse Witherspoon en passant par Seth MacFarlane et Tori Kelly. En France, c'est Patrick Bruel et Jenifer Bartoli qui doublent les rôles principaux. Rendez-vous dans un peu plus d'un mois dans vos salles de cinéma, pour découvrir Tous en Scène !