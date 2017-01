La mort de Carrie Fisher à l’âge de 60 ans a bouleversé le monde entier mais aussi les plans des studios Disney et des producteurs de Star Wars. Si l’interprète de la princesse Leia avait fini de tourner l’épisode VIII de Star Wars, elle devait être au casting de l’épisode suivant pour un rôle annoncé comme « majeur ». Les têtes pensantes de la saga doivent donc repenser les choses sans l'actrice et l’une des pistes envisagées était la doublure digitale. Dans Rogue One, le Grand Moff Tarkin a ainsi les traits de son interprète original, l’acteur Peter Cushing mort il y a pourtant plus de 20 ans. La motion capture et la représentation 3D ont en effet été utilisées pour que son personnage lui ressemble le plus possible. La même méthode pourrait donc très bien être utilisée pour Leia Organa !

Mais après des semaines de rumeurs, Lucasfilm a fini par confirmer que la princesse Leia ne serait pas créée digitalement. « Carrie Fisher était, est, et fera toujours partie de la famille Lucasfilm. Elle était notre princesse, notre générale, et plus important, notre amie. Nous souffrons encore de sa disparition. Nous chérissons sa mémoire et son héritage en tant que Princesse Leia, et nous nous efforcerons toujours d’honorer tout ce qu’elle a donné à Star Wars ». Une décision qui rassurera les fans, qui, pour leur majorité, n’étaient pas forcément convaincu par la version digitale de Peter Cushing. Quant à Disney elle doit encore répondre à leur demande de faire de Leia une princesse Disney officielle !