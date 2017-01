Star Wars : Leia, bientôt une princesse Disney officielle ?

Depuis la mort de Carrie Fisher le 27 décembre dernier, à l'âge de 60 ans, les fans éplorés ne cessent de rendre hommage à celle qui a prêté ses traits à l'une des héroïnes de la saga Star Wars. Agée de seulement 19 ans la première fois qu'elle s'est glissée dans le costume de Leia Organa, Carrie Fisher aura fini sa carrière cinématographique avec ce personnage iconique. L'actrice est en effet décédée après avoir terminé le tournage de Star Wars Episode VIII. Son décès aura permis à tous de se souvenir que l'actrice, féministe et engagée, a tenu l'un des rôles les plus badass du cinéma. Star Wars appartenant depuis quelques années à Disney, les fans sont bien décidé à convaincre le géant américain de faire de leur princesse une des princesses Disney Officielles.

Une pétition a été postée sur change.org, et compte déjà près de 60 000 signataires. " Après la disparition tragique de Carrie Fisher, il nous semble que Disney doive abandonner la règle qui établie qu'une princesse Disney officielle doit être en dessin animé et fasse de Leia une princesse à part entière. Ce serait un moyen merveilleux de se souvenir de Carrie et un signe de bienvenue à l'une des nouvelles propriétés de Disney aimée par des millions de gens. Nous demandons donc que Wlat Disney Corporation tienne une cérémonie pour introduire Leia comme nouvelle princesse Disney ainsi qu'un hommage spécial à Carrie Fisher". Affaire à suivre donc...