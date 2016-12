Star Wars : L' étonnante confession de John Williams

Alors que les fans hardcore de Star Wars se posent des questions existentielles du type “Quel titre pour l’épisode 8 ?”, John Williams est bien loin de ces considérations. Le célèbre compositeur ( E.T , Jurrasik Park, Harry Potter) qui a signé la bande originale de Star Wars, n’a ainsi jamais vu le moindre épisode de la saga : C’est au Mirror qu’il a fait cette confession pour la moins étonnante expliquant que lorsqu’il finissait un film, il avait envie de le laisser complètement derrière lui “Je n’ai vu aucun des films Star Wars, c’est absolument vrai. Je n’en suis pas particulièrement fier, je dois le dire, mais c’est aussi parce que j’en ai fini avec Star Wars maintenant et je travaille déjà sur le nouveau Spielberg donc je n’ai pas envie d’écouter de la musique ou de voir des films”.

Cette méthode de travail semble plutôt bien réussir à John Williams puisqu’il est le compositeur détenant le plus de nominations aux Oscars (50 ). Il a également décroché 22 Grammy Awards, 7 Bafta Awards, 5 Oscar, 4 Golden Globes et 3 Emmy Award. La bande originale de Star Wars Rogue One n’est pas signée John Williams mais Michael Giacchino, compositeur des BO des récents Doctor Strange, Star Trek Sans Limites et Zootopia. John Williams sera en revanche bien aux commandes de la musique de Star Wars Episode 8 !