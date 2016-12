Star Wars : Carrie Fisher à l'hôpital après une crise cardiaque

Quand Chewbacca chante Silent Night, c'est à voir, mais on revient aujourd'hui avec une nouvelle un peu moins réjouissante puisqu'on vient d'apprendre que l'actrice Carrie Fisher était à l'hôpital suite à une crise cardiaque. Hier, la comédienne de 60 ans a été hospitalisée dans un état critique après avoir subi un arrêt cardiaque pendant un vol entre Londres et Los Angeles, selon les informations rapportées par TMZ, un site américain d'information sur les célébrités. Erik Scott, le porte parole des pompiers de Los Angeles, a confirmé qu'ils étaient intervenus à l'aéroport de LAX pour une crise cardiaque, qu'ils lui avaient administré des soins de réanimation avant de la conduire vers l'hôpital le plus proche.

Son frère Todd Fisher s'est également exprimé dans la presse pour The Hollywood Reporter, rapportant qu'elle était sortie des urgences et que "son état était stabilisé", sans donner plus de détails. Toujours selon TMZ, l'incident serait survenu 15 minutes avant l'atterrissage à Los Angeles et les équipes médicales de réanimation auraient mis également 15 minutes à obtenir un battement cardiaque et l'actrice a été placée sous assistance respiratoire. Comme ses proches et tous les fans de Star Wars du monde, la rédac de VirginRadio.fr lui souhaite un prompt rétablissement. Que la force soit avec elle ! Pour ce qui n'en ont jamais assez de Star Wars, découvrez l'étonnante confession de John Williams.