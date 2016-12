Star Wars 8 : Quand Chewbacca chante Silent Night, c'est à voir !

Si vous ne jurez que par Star Wars, alors Chewbacca est plus qu'un personnage pour vous, c'est un mythe. Or, pour célébrer Noël et la sortie récente de Rogue One : A Star Wars Story, une vidéo de Chewbacca interprétant Silent Night dans sa langue a été dévoilée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est particulier ! How It Should Have Ended est donc la chaîne à laquelle nous devons cette merveille et clairement, vous ne pouvez pas ne pas réagir en la regardant.

Cette idée de génie est signée Scott Andersen : "Merry Wookie Christmas de la part de HISHE et de James Covanant ! L'idée brillante de Chewbacca qui chante Silent Night est en fait celle de Scott Andersen et depuis, cet audio a été partagé sans pour autant qu'il soit crédité", peut-on lire dans la description de la vidéo. Eh bien tout ce que l'on a à dire, c'est merci, Scott. Vraiment, merci.