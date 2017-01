Star Wars 8 : Le titre du film dévoilé ?

Ca y est cette fois ci c'est officiel, on connait le titre de l'épisode 8 de Star Wars. Il y a quelques semaines des rumeurs annonçaient que le film s’appellerait Star Wars : Forces of Destiny, il n'en est finalement rien. En décembre, le nouveau volet de la saga créée par George Lucas s'appellera Star Wars : The Last Jedi soit en français Star Wars : Le dernier jedi. Un titre qui laisse penser que ce nouveau film devrait très largement être consacré à un certain Luke Skywalker. Pas étonnant puisque Rian Johnson, réalisateur de ce huitième volet, avait expliqué que le film reprendrait immédiatement là où Star Wars Le Réveil de la Force se concluait, à savoir [spoiler alert] sur la rencontre entre Rey et Luke Skywalker.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq — Star Wars (@starwars) 23 janvier 2017

Les fans sont déjà surexcités par cette annonce, chacun y allant de son interprétation, imaginant que le dernier jedi ne serait pas Luke Skywalker mais peut être Rey. On laisse les aficionados spéculer et pour notre part on attend sagement les prochaines révélations du cast, et surtout la première bande-annonce du film. Il faudra patienter jusqu'au 15 décembre pour découvrir ce nouveau chapitre de Star Wars !