Spotify : Les meilleures playlists pour résumer 2016

Nous vivons les derniers jours de 2016 et entre nous, il est temps que cette année se termine. Bien sûr, il n'y a pas eu que du mauvais et il faut savoir rester optimistes. Voilà pourquoi Spotify a choisi de créer des playlists pour décrire au mieux l'année qui vient de s'écouler. Avec le "dossier" 2016 Flashback, vous aurez une vue d'ensemble sur les titres qui ont fait l'année dans l'hexagone mais aussi à l'international. Parmi les artistes les plus marquants, il y a bien sûr Sia, Major Lazer, Justin Bieber ou encore DJ Snake.

L'an prochain, nous aurons tout le temps de découvrir de nouveaux artistes mais pour l'heure, on vous laisse avec cette playlist dans laquelle vous retrouverez MAGIC ! , Kygo ou encore Linkin Park - parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et en parlant de plateforme, savez-vous quel a été le titre le plus shazamé de 2016 ? On vous donne la réponse !