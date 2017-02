Spotify dévoile la liste des chansons les plus écoutées pour faire l'amour

VirginRadio.fr vous a dévoilé sesplaylists maisons pour la Saint-Valentin dans les catégories "nuit de sexe" et "déclarations d'amour", et nos amis de Spotify ont eux aussi leur expertise dans le domaine. Le géant du streaming a répertorié le nombre d’occurrences des chansons les plus populaires dans les playlists mondiales pour passer une soirée romantique ou pour faire l'amour. Tiens, tiens qui retrouve-t-on en première place, en France mais aussi dans le monde, pour une soirée placée sous le signe du sexe ? Sex With Me de Rihanna ! Une chanson qu'on a également placé tout en haut de notre playlist 100% sexe pour la Saint-Valentin... Elle est suivie par Birthday Sex de Jeremih, l'artiste est lui aussi connu pour ses nombreuses chansons à connotations sexuelles et en 3ème place on trouve Earned It de The Weeknd (France) et Ride de SoMo ( Monde).

Top 10 des chansons pour faire l'amour

Rihanna - Sex With Me

Jeremih - Birthday Sex

SoMo - Ride

The Weeknd - Earned It

Trey Songz - Slow Motion

The Weeknd - Often

Trey Songz - Neighbors Know My Name

Ginuwine - Pony

Cheat Codes - Sex

Jeremih - All The Time

Top 10 des chansons pour un rendez-vous galant

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

The Chainsmokers - Closer

Thomas Rhett - Die A Happy Man

John Legend - All of Me

Jason Mraz - I'm Yours

Ed Sheeran - Photograph

Jason Mraz - I Won't Give Up

The Weeknd - Earned It

Sam Smith - Stay With Me

Adele - Make You Feel My Love

Côté rendez-vous galant on trouve sans surprise Thinking Out Loud d'Ed Sheeran. Cette chanson a également la particularité d'être la plus utilisée dans les mariages pour la première danse des mariés. L'ultime chanson d'amour en somme. Suivent le succès surprise de l'automne dernier, Closer des Chainsmokers. Un tube très apprécié par les millenials qui en ont fait leur hymne suprême. La troisième chanson, Die A Happy Man de Thomas Rheet, est méconnue chez nous mais on vous confirme qu'elle constitue une excellente déclaration d'amour, cheesy... Et vous, c'est quoi vos sons préférés pour passer une soirée torride ou déclarer votre flamme ?