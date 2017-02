Spice Girls : Say You'll Be There, la superbe reprise d'Anne-Marie

Rien de mieux qu'une petite reprise pour commencer la semaine ! En ce joli lundi de février, on vous propose donc de découvrir une cover du tube des Spice Girls, Say You'll Be There. Une chanson sortie en 1996 et qui se classera n°1 des charts anglaises, n°2 en France et n°3 aux Etats-Unis, un véritable hit donc ! Invitée de l'émission Radio 1 Live Lounge, diffusée sur la chaîne de radio britannique BBC 1, la chanteuse Anne-Marie a donc choisi de reprendre ses compatriotes. Sa version est beaucoup plus psychédélique que l'originale, tout en surfant sur la mode du dancehall, avec une louchée du Cant't Help falling in Love d'Elvis Presley en prime. On vous invite également à découvrir la version mélancolique de Say You'll Be There par MØ !

Quant à Anne Marie si vous ne la connaissez pas encore, retenez bien son nom car la britannique est en train d'exploser outre-Manche. Nommée au BRIT Awards 2017 dans la catégorie révélation anglaise, la chanteuse de 25 ans est déjà n°1 des charts à l'international grâce à sa participation au Rockabye de Clean Bandit (feat Sean Paul). Dotée d'une belle voix éraillée et d'un univers où elle navigue entre Pop et R&B, Anne-Marie n'a pour le moment qu'un EP derrière elle mais son premier album devrait arriver dans le courant de l'année. Affaire à suivre donc...