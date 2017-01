Spice Girls : La mini-réunion pour le premier de l'an qu'on n'attendait pas (vidéo)

Surprise, surprise ! Alors que la réunion au complet des Spice Girls, dont la démo Song For Her a fuité, semble compromise dans un futur immédiat, deux des chanteuses ont improvisé un duo sur un de leurs plus grands tubes... Melanie Chisholm (aka Mel C) se produisait à la soirée de nouvelle année de Victoria et David Beckham aux Maldives quand elle a essayé de convaincre sa bonne copine "Posh Spice" de venir la rejoindre sur scène. Contre toute attente, Victoria est venue chanter (et danser) à ses côtés "2 Become 1" bras dessus bras dessous. Séquence émotions...

Melanie Chisholm et Victoria Beckham sont pourtant celles à avoir déclaré ne pas vouloir une réunion du girls band (contrairement aux trois autres, Mel B, Emma Bunton et Geri Halliwell). Vitoria Beckham a précisé que sa carrière dans la mode lui prenait trop de temps tandis que Mel C a expliqué qu'elle ne sentait pas la reformation des Spice Girls. On est bien contentes que les deux copines nous offrent donc ce petit cadeau à défaut d'une véritable réunion. Bonne année !