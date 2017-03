Solidays 2017 : L.E.J., Cage The Elephant... 6 nouveaux noms dévoilés

Solidays c’est un des premiers rendez-vous musicaux de l’année, un évènement incontournable pour tout Parisien qui se respecte. Durant trois jours, l’Hippodrome de Longchamp se transforme en temple de la fête, de la communion et de la musique, où tout le monde se réuni autour de la lutte contre le sida. Dans une ambiance inimitable, les festivaliers pourront assister aux concerts d’une prestigieuse affiche dont les premiers noms de Kungs, Boulevard des Airs ou encore Prodigy avaient été dévoilés le mois dernier. Six nouveaux artistes viennent de rejoindre le line-up et vous convaincront d’autant plus de prendre vos places pour l’évènement, si ce n’est déjà fait. En effet, Mac Miller, L.E.J., Isaac Delusion, Dub Inc, Georgio et Cage The Elephant seront également de la partie !

On notera bien sûr les présences d’L.E.J., révélation scène de l’année aux Victoires de la Musique 2017 ou encore de Cage The Elephant qui vient de remporter le prix du meilleur album rock aux Grammy Awards 2017. D’autres annonces devraient arriver prochainement, et on vous conseille de réserver vos pass 1J, 2J ou 3J dès maintenant sur la billetterie officielle des Solidays 2017 avant que le festival n’affiche sold out !