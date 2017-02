Solidays 2017 : Kungs, Boulevard des Airs, The Prodigy... Les premiers noms dévoilés

C’est un peu une tradition pour tous les Parisiens, le festival Solidays 2017 se tiendra cette année du 23 au 15 juin, toujours à l’Hippodrome de Longchamp et on ne doute pas que cette nouvelle édition sera tout aussi grandiose que les précédentes. Il faut dire qu’avec des prix mini, un but caritatif qui instaure une ambiance unique mais aussi une programmation toujours familiale et alléchante, le festival a tout pour séduire des festivaliers en quête de bons concerts, et de bonne humeur ! Alors que l’ouverture de la billetterie est prévue pour demain mardi 7 février, les onze premiers noms de l’affiche viennent d’être dévoilés, The Prodigy, La Femme, Kungs, Ibrahim Maalouf, Flastbush Zombies, Archive, Imany, Vitalic, Boulevard des Airs, Gaël Faye… Ils joueront tous aux Solidays 2017 !

Bien entendu, beaucoup d’autres artistes seront annoncés dans les prochains mois, mais ces premiers noms constituent une belle mise en bouche sur ce qui nous attend cet été à Longchamp. On se souvient encore l’an dernier des concerts vibrants de Synapson, The Shoes ou encore Broken Back à Solidays 2016 ! Rendez-vous les 23, 24 et 25 juin pour une édition sur le thème de Don’t Stop Me Now en hommage à Queen, et dès demain dans tous vos points de vente habituels pour l’ouverture de la billetterie et ses premiers pass 3J à 39 euros.