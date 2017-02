Snowleader : Gagnez votre bon d’achat de 500€ avec Virgin Radio !

C’est encore l’hiver même si les températures sont plus clémentes en ce moment. Les stations sont ouvertes, les gens se régalent, enfin il y a ceux qui travaillent aussi. Et comme on aime vous gâter chez Virgin Radio, on s’est dit qu’on allait vous faire gagner des bons d’achat de 500€ à valoir sur le site snowleader.com. C’est le site de vente en ligne d’articles de sports d’hiver et Outdoor, et c’est originaire de Haute-Savoie en plus ! Snowleader c’est 13500 produits pour la pratique du ski, snowboard, rando’, trail, escalade, escalade, alpinisme bref il y en a pour tous les goûts ! En plus les grandes marques sont représentées comme Salomon, Rossignol, The North Face, Millet… Alors vous allez kiffer, et vous recevrez même en plus un reblochon !

Du 6 au 12 février, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre bon d’achat de 500€ à valoir sur Snowleader.com et un Reblochon ! Pour participer, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement. Bonne chance à tous !