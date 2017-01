Snakehips & MØ : Don't Leave, le clip dévoilé

A peine 2017 entamée qu'on découvrait la nouvelle pépite signée Snakehips. Le duo anglais s'offrait cette fois ci les services de MØ pour une chanson déchirante sur une relation tumultueuse. Accompagnée d'une lyrics video, Don't Leave est la nouvelle preuve que les auteurs de All my Friends et Cruel, font partie des talents émergents de la scène EDM. Le video clip des paroles de la chanson nous montrait MO en train de marcher de dos dans un couloir. Le clip reprend au même moment mais cette fois ci on en découvre tout la période avant. Celle d'une relation fusionnelle entre la chanteuse et son amant, avant que les choses ne se délitent et qu'il ne la quitte pour une autre.

Le clip de Don't Leave est signé Malia James, une photographe et réalisatrice anglaise à qui l'on doit également les clips de Wild de Troye Sivan et Alessia Cara, Rock Bottom de Hailee Steinfeld feat Joe Jonas et Someone That Loves You de Honne et Izzy Bizu. Quant à Snakehips, s'ils ont sorti deux E.P, Forever Part II (2015) et All My Friends (2016), le duo n'a pour le moment pas annoncé d'album a paraître. Espérons que leur présence accrue en studio ces derniers temps augure pourtant bien de la sortie d'un premier opus en 2017...