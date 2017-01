Snakehips & MØ dévoilent une superbe nouvelle chanson "Don't Leave"

Le vendredi c'est jour de sortie internationale. Nouvel album, nouveau single et si la journée est largement dominée par Ed Sheeran qui vient de sortir deux singles simultanément, ce n'est pas la seule bonne nouvelle de la journée. Les Snakehips viennent en effet de dévoiler leur tout nouveau single et ils s’offrent cette fois ci les services de MØ. La danoise, qui est l'une des collaboratrices préférées de Major Lazer, fait des merveilles sur Don't Leave. La chanson est accompagnée d'une lyrics vidéo où l'on peut voir l'artiste marcher de dos dans un tunnel...

Après leur collab avec Zayn sur Cruel, Snakehips confirme qu'ils sont l'un des duo éléctros les plus intéressants du moment. Pour le moment c'est leur chanson All My Friends (feat Tinashe et Chance Rapper) qui a eu le plus de succès dans les charts mais on est prêt à parier que cette ballade émouvante pourrait bien connaitre la même trajectoire. Le groupe a indiqué être reparti en studio, on espère donc qu'un premier album est prévu pour 2017...