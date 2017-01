Skip The Use séparés, Mat Bastard tease son retour (VIDEO)

C'était l'une des mauvaises nouvelles musicales de 2016 ; Mat Bastard annonçait il y a peu la séparation de Skip The Use. Comme ce fut le cas au sein de certains groupes, les membres de la formation ont souhaité suivre des chemins différents mais Mat Bastard avait été clair : il reviendrait en solo avec de nouveaux projets excitants. Maintenant que 2017 a officiellement commencé, le frontman a une bonne nouvelle pour vous ! Son retour est prévu pour bientôt et à en croire cette vidéo, c'est imminent.

Visiblement, il vous a préparé un shooting digne des plus grands magazines ! Plus sérieusement, tout le monde sait que les shootings font partie intégrante de la stratégie promotionnelle d'un artiste. Traduction, Mat Bastard sera bientôt de retour avec des projets qui lui sont propres. Le connaissant, il faudra sûrement pousser quelques meubles lorsqu'il sortira enfin quelque chose que nous pouvons écouter (patience) mais clairement, nous n'en n'attendons pas moins de lui. Quelque chose nous dit que musicalement, l'année commence bien !