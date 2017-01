Sia : Never Give Up, la mystérieuse lyric video dévoilée

Le dernier clip de Sia pour le morceau "Never Give Up" est techniquement une lyric video mais les images prennent très vite le pas sur les paroles de la chanson ! On y voit une jeune fille (Stereogum affirme qu'il s'agit de Maddie Ziegler) se tapir autour d'un train à l'arrêt. Elle porte évidemment la perruque signature de Sia et personne en semble être dans les parages à part un autre enfant portant aussi une perruque. Ensemble, ils se lancent dans une quête mystérieuse. On vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous.

Le titre "Never Give Up" figure sur la bande originale de "Lion" racontant l'histoire de Saroo Brierley (Dev Patel) qui à l'âge de 5 ans, se voit séparé de sa famille en Inde dans une station de train. Il marche alors pendant des mois à leur recherche. Quelquee temps après, il est recueilli par un orphelinat et adopté par un couple d'Australiens. Mais des années plus tard, il pense toujours à l'Inde... Si le film ne sort que le 22 février en France, on pourra en attendant se consoler avec le titre de Sia, dont voici les lives les plus dingues.