Sia : Move Your Body, la lyric video déjantée dévoilée

Après Cheap Thrills repris par Céline Dion, Sia va nous faire danser à nouveau avec son nouveau single "Move Your Body". Dans la lyrics video, la star explore les années 80 dans un centre commercial où une jeune danseuse (qui n'est pas Maddie Ziegler) semble découvrir la perruque bicolore culte de Sia pour la première fois ! Cette jeune enfant va alors s'amuser à poser sur des portraits de familles ou de couples "so eighties". Des photobombs comme on les aime ! Voilà que le studio photo se transforme en dancefloor géant...

A l'origine, "Move Your Body" était destiné à Shakira mais avait été refusé par la chanteuse colombienne. Sia a alors décidé de garder le morceau pour elle et de le faire figurer sur son album "This Is Acting", rassemblant des chansons écrites pour d'autres artistes comme Beyoncé, Adele ou Rihanna. Rejetée ou pas, la chanson fait une belle progression dans les charts outre-Atlantique. "Move Your Body" est numéro 6 du top Billboard des chansons "Dance Club". Sia a par ailleurs dévoilé la lyric video de Never Give Up.