Sia : Céline Dion reprend "My Love" en hommage à René

Le défunt mari de Céline Dion René Angélil avec qui elle a partagé plus de 20 ans de vie conjugale s’est éteint le 14 janvier 2016, il y a donc un an. À l’occasion de ce triste anniversaire, la chanteuse canadienne se devait rendre hommage à l’homme qui a fait décoller sa carrière et l’amour de sa vie en postant deux vidéos déchirantes sur les réseaux sociaux. La première est un montage de photos de la vie de René, d'images de son enfance à celles son mariage et la naissance de leurs enfants René-Charles, Eddie et Nelson. Dans la seconde, l’artiste reprend le titre My Love que Sia avait interprété pour la BO de Twilight, chapitre III : Hésitation en 2010. La cover est très émouvent et est à découvrir ci-dessous.

Dans cette cover de My Love, Céline, en larmes, y exprime toute sa détresse ainsi que le vide qu’a laissé la disparition de son mari, et c’est bouleversant. Celine Dion s’est toujours affirmée comme une grande fan de Sia, l’an dernier elle lui avait même écrit une lettre où elle lui déclarait son admiration. « Non seulement je suis tombée amoureuse de la chanson et de ses mots, mais aussi de la voix absolument magnifique de Sia : c’est tellement puissant, je n’avais jamais rien entendu de tel », déclarait-elle via Billboard après que Sia lui ait écrit une chanson.