Showcases Virgin Radio : Gagnez vos places pour voir Peter Peter et Tibz à Montpellier le 22 février

Cette année on vous offre plein d'occasions de voir Peter Peter sur scène dans un cadre intimiste. Ça commence le 22 février au Rockstore de Montpellier pour un showcase Virgin Radio où le québécois partagera l'affiche avec Tibz. L'occasion de dévoiler Noir Eden, son nouvel album qui sort ce vendredi 3 février. Quant à Tibz, si vous ne le connaissez pas encore, faites nous confiance, vous allez vite tomber sous son charme ! Il a assuré la première partie de la tournée de Louane où l'on a découvert son bel univers pop folk. Il chante en français et en anglais, et sortira son premier album, On n'est pas bien là, très bientôt !

Pour remporter vos places pour le Showcase de Peter Peter et Tibz au Rockstore de Montpellier le mercredi 22 février, c'est super simple ! Vous avez juste à écouter Virgin radio à Montpellier sur le 95.8, entre 16 et 20h du lundi au vendredi. C'est en effet pendant l'émission la playlist de Mathieu que vous pourrez gagner des places. On vous invite aussi à surveiller le Facebook de Virgin Radio Montpellier où des places seront également à remporter. Bonne chance à tous !