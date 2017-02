Showcase Virgin Radio : Gagnez vos places pour voir Peter Peter et Tibz à Caen le 24 février

Pluie de showcases Virgin Radio en ce joli mois de février. Peter Peter et Tibz seront au Rockstore de Montpellier le 22 février mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nos amis du sud qui puissent profiter de ces deux chanteurs à l'univers pop folk. Deux jours plus tard ils seront donc à l'affiche du bar à vin Au Verre Dit Vin de Caen pour un nouveau Showcase Virgin Radio. Alors si vous êtes disponible le vendredi 24 au soir et que vous écoutez Virgin Radio à Caen sur le 96.8 on vous fait gagner vos places dans les jours à venir. Rendez-vous également sur la page Facebook de Virgin Radio Normandie pour gagner des places !

Peter Peter est au cœur de l'actualité, le chanteur québécois était notre invité pour un Lab Spécial diffusé en Facebook Live il y a quelques jours. Il sort également ce vendredi 3 février son tout nouvel album Noir Eden, le showcase du 24 février sera donc l'occasion de découvrir en live une ribambelle de nouveaux titres dont Bien Réel et Loving Game. Quant à Tibz, ce sera l'occasion de faire connaissance avec ce chanteur révélé par My Major Company et qui a également tapé dans l’œil de Louane qui l'a choisi pour assurer la première partie de ses concerts en 2016 !