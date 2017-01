Sherlock saison 4 : Episode 3, The Final Problem (Recap)

Après la révélation "choc" qui ponctuait The Lying Detective, il faut bien reconnaître que nous avions tous hâte de voir The Final Problem. Déjà, nous savions que Moriarty serait obligatoirement impliqué (on nous le tease depuis des semaines) alors forcément, revoir notre méchant préféré nous rendait fébriles. Mais avant cela, il faut tout reprendre du début. D'abord, le subterfuge pour que Sherlock obtienne les aveux de son frère Mycroft nous aura fait autant trembler qu'il nous aura fait rire (personne n'aimerait être surpris par un clown armé en beau milieu de son palier). Mais reconnaissons que là encore, Sherlock et John ont formé une bonne équipe : "Quelqu'un lui a dit que la meilleure façon d'obtenir des aveux serait de te faire peur", confira John. " Et ce quelqu'un, c'était probablement moi". Après quatre saisons, nous découvrons ENFIN un Mycroft humain. AMEN !

Donc, Sherlock et Mycroft ont une petite soeur, Euros. Et visiblement, elle est bien attaquée. Mais vraiment très attaquée. Après avoir tué le chien de son frère quand ils étaient plus jeunes, elle semble décidée à jouer avec lui et Mycroft. Et vous vous en doutez bien, ce n'était pas un jeu d'enfant type "chat perché". Euros s'est alliée à Moriarty pour pousser ses deux frères dans leurs retranchements et clairement, son petit jeu malsain relève de la torture. Une petite fille est seule dans un avion qui se crashera s'ils ne se plient pas à ses règles et c'est là que l'épisode dévient intéressant. Au delà de nous proposer une dynamique beaucoup plus profonde et pertinente entre Mycroft et Sherlock, cet épisode explore toutes les facettes des personnages - les pires comme les meilleures. "On rencontre souvent des démons sur le chemin", expliquera Mycroft à son frère. "Euros en était un". Eh bien la version adulte d'Euros semble déterminée à les mettre face à leur propre démons, justement.

Euros oblige ses frères à s'interroger sur ce que qui est juste, elle les pousse à faire le pire en pensant au meilleur. Traduction, elle leur demande de tuer le directeur de sa prison en échange de la vie de sa femme. Et là, ce sont toutes leurs valeurs morales qui sont remises en question. Mycroft est bord de la crise de nerfs (une première) tandis que John est celui qui agit en "soldat" - ce qui est sûrement la meilleure chose à faire.

La pire torture imaginée reste celle qui concerne Molly. L'obliger à avouer à Sherlock qu'elle l'aime sous peine de sauter dans son appartement, c'était probablement le climax de cet épisode sous tension. Certains auront pu être déçus, d'autres estiment que la saison 4 était la meilleure jusque ici. Pour faire une bonne série, il faut un bon méchant. Et clairement, le duo Moriarty/ Euros fonctionne à la perfection.

En parlant de Moriarty, il est probablement celui qui nous aura offert le meilleur moment de l'épisode. Son arrivée sur I Want To Break Free de Queen reste la séquence la plus drôle et déroutante ; fidèle au personnage. Aussi, mention spéciale pour Mrs Hudson qui passe son aspirateur en écoutant Iron Maiden alors qu'un drone est sur le point d'exploser au-dessus de sa tête. On ne sait pas quand Sherlock reviendra pour une nouvelle saison mais la bonne nouvelle, c'est que la quatrième ne devrait plus tarder sur Netflix - et ça, ça nous console un peu.