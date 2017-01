Sherlock saison 4 : Episode 3, les premières vidéos de The Final Problem

Le premier épisode en a divisé plus d'un mais fort heureusement, The Lying Detective nous a offert du grans Sherlock. On y retrouvait le cocktail parfait de la série, à savoir un méchant on ne peut plus détestable (et dingue) ainsi qu'une révélation surprenante. Sherlock et Mycroft ont une soeur et visiblement, cette dernière a quelques comptes à régler avec eux. Pour cet ultime épisode de la saison, tout le monde attend de l'action et du suspense. Qu'en sera t-il ? Voici un premier aperçu.

The Final Problem sera diffusé ce soir

Il n'y a donc pas besoin de préciser que Euros sera au centre de cet ultime épisode. A partir de là, de nombreuses théories sont possible (même si l'on sait qu'il vaut mieux s'attendre à tout). Mais ce qui est le plus plausible, c'est qu'est Euros et Moriarty sont de mèche. Moriarty parlait d'un "final problem" avant de mourir et là, nous y sommes. L'épisode sera diffusé ce soir BBC One et après ça, il faudra prendre son mal en patience.