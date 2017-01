Sherlock saison 4 : Episode 2, les premières vidéos de The Lying Detective

Sherlock est de retour depuis le 1er janvier dernier et le moins que l'on puisse dire, c'est que le premier épisode de la saison 4 en a surpris plus d'un. L'épisode 1 nous laisse penser que le personnage de Mary a disparu (dans Sherlock, on ne peut jamais être sûr de rien) et maintenant, le détective se retrouve devant un dilemme : va t-il tenter de résoudre "l'affaire la plus difficile de sa carrière" comme la femme de Watson le lui a demandé ?

Bien que Sherlock soit encore choqué de tout les évènements survenus dans l'épisode précédent, c'est pourtant Watson qui doit être le plus troublé : bien sûr, Mary est sa femme et la peine doit être abyssale. Mais rappelons que Mary a pris une balle qui était, à la base, destinée à Sherlock. Et ça, il y a peu de chances qu'il le lui pardonne. Nous en saurons donc plus dans l'épisode à venir, diffusé ce soir sur BBC One.