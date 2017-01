Sherlock saison 4 : Episode 1, les premières vidéos du Season Premiere

C'est clairement la bonne nouvelle de cette fin d'année ; le détective le plus connu du petit écran fait son grand retour ce soir sur BBC One. Il y a un an, l'équipe de Sherlock nous gratifiait d'un épisode spécial (diffusé en France pas plus tard que cette semaine) et cet épisode particulier nous aidait tant bien que mal à voir la direction que souhaitaient prendre les scénaristes. Pour cette quatrième saison, Sherlock, Watson et Mary (qui fait maintenant entièrement partie de la petite équipe) sont de retour et ce, dans une forme olympique.

Sherlock sera de retour ce soir avec un épisode inédit !

La grande nouveauté de cette saison, c'est la naissance du bébé de Watson et de Mary. On savait que cet évènement serait un grand bouleversement mais visiblement, Sherlock sera bien plus protecteur que l'on aurait pu s'y attendre. En même temps, un sociopathe avec des enfants, on ne voit pas çà tous les jours. Aussi, les enquêtes haletantes menées par le détective reprendront le dessus et une fois de plus, personne ne sera épargné. Tenez-vus prêts car ces trois épisodes passeront incroyablement vite.