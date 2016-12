Sherlock saison 4 : Benedict Cumberbatch confirme, "Sherlock sera moins chiant"

Saurez-vous retrouver la paire de jambes manquante ? C'est le nouveau casse tête du web insolite qui fait tant parler sur reddit et ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler énigmes et plus si affinités, mais avec notre détective préféré : Sherlock. Les fans attendent avec impatience la sortie de la saison 4 de la série british la plus populaire du moment et doivent pour l'instant se contenter d'un tout petit peu de promo. Mais quand ça vient de la bouche de Benedict Cumberbatch lui-même, on ne peut pas passer à côté. Surtout quand il dévoile que Sherlock sera "moins chiant" que dans les saisons précédentes !

Lors d'une table ronde avec le casting, l'acteur a donc déclaré que son personnage serait moins chiant et qu'il serait peut-être une bonne idée d'en faire une catch phrase pour la promo, rapporte le site Deadline. Mais ce n'est pas tout, car Sherlock "deviendra petit à petit responsable de ses actes, très clairement. Mais je crois qu'il comprend que c'est un processus long qui a commencé à l'instant où il a rencontré John."