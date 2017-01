Sherlock : La saison 4 était-elle la dernière ?

Dimanche dernier, BBC One diffusait The Final Problem, l'ultime épisode de la saison 4. Bien évidemment, ces trois épisodes sont passés à une vitesse folle et maintenant, tout le monde attend la suite avec impatience. Mais, et s'il n'y avait pas de suite ? Pour rappel, la fin de The Final Problem aurait très bien pu clore la série. Voir Sherlock et John agir (à peu près) comme une "famille" normale ou encore les voir ré-emménager dans leur appartement nous a fait sourire, certes, mais il faut reconnaître que c'est une fin acceptable. En fait, Mark Gatiss s'est exprimé sur le sujet : "La saison 4 peut effectivement signer la fin de Sherlock. Je ne dis pas que c’est le cas, mais ce serait possible. Avec les saisons précédentes, il aurait été impossible de mettre un point final à la série, car les derniers épisodes terminaient en gros cliffhanger. C'est la première fois que ma série peut réellement se terminer".*

Sherlock était de retour le 1er janvier dernier

Autre ombre au tableau, la relation entre les deux acteurs principaux. Martin Freeman et Benedict Cumberbatch ont beau jouer les meilleurs amis du monde à l'écran, ils ne le sont pas pour autant dans la vie. Une "source" proche du tournage aurait déclaré qu'ils étaient "polis" et "professionnels" mais qu'ils ne se voyaient jamais en dehors : "Ce n'est pas la relation que l'on peut attendre après six ans de travail commun", a t-elle précisé (selon le Daily Mail). La série pourrait-elle vraiment prendre fin en raison de cette relation si peu profonde ? On ne peut pas vraiment le savoir. Par contre, on sait que les emplois du temps surchargés des deux acteurs repousseront une éventuelle saison 5.

Aussi, notez bien que la théorie qui voulait qu'un épisode secret soit diffusé ce dimanche 22 janvier a été démentie. Pour vous recadrer, dans The Lying Detective, Sherlock avait planqué un magnétophone supplémentaire. Et c'est ce petit détail qui a poussé les fans à imaginer qu'un quatrième épisode serait diffusé. Les créateurs ont été clairs, ça ne sera pas le cas. Si Sherlock doit revenir sur nos écrans, ce sera avec une cinquième saison et surtout, avec un scénario béton : "Je pense qu'avec ce qui vient de se passer, nous avons assez exploité la manière dont Sherlock et Watson sont devenus ce qu'ils sont. si la série revient, et nous adorerions que ce soit le cas, il faudrait que la nouvelle saison débute par Sherlock qui ouvre une porte et qui demande "Hey, vous voulez sortir pour aller jouer ?", a poursuivi Mark Gatiss. Si cette quatrième saison était la dernière, admettons qu'elle était rondement bien menée. Sherlock sera parti avec brio mais on ne va pas se mentir, on aimerait qu'il revienne.

* Traduction par melty.fr