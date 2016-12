Shawn Mendes : Mercy, le nouveau clip acoustique dévoilé

Les fans de Shawn Mendes vont être gâtés en cette fin d’année, le chanteur canadien s’apprête à sortir demain vendredi 23 décembre un tout nouvel album Live At Madison Square Garden. Comme son nom l’indique, l’opus a été enregistré pendant un concert donné dans la prestigieuse salle new yorkaise et sera composé de 12 morceaux, tous captés en live durant le show. La sortie d’un DVD Live suivra dans les prochains mois. Afin de nous faire patienter, un clip acoustique en noir et blanc de Mercy vient d’être dévoilé et il aurait apparemment été tourné avant son concert puisque Shawn Mendes se produit ici dans la salle entièrement vide. Le résultat est tout simplement sublime et est à découvrir ci-dessous.

Lors du son passage aux MTV EMAs 2016, Shawn Mendes nous en avait déjà donné un avant goût en jouant Mercy au piano. Il montre une nouvelle fois ses impressionnantes capacités vocales, ce malgré son jeune âge, et brille ici sur une performance tout en simplicité et en émotion. En deux ans seulement, Shawn est devenu un artiste pop incontournable et a même été désignés comme l’un des jeunes les plus influents de 2016. Retrouvez le en concert le 24 mai 2017 à l’AccorHotels Arena à Paris.