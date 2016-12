Shawn Mendes dévoile un album live enregistré au Madison Square Garden !

Shawn Mendes a un très beau cadeau pour ses fans en cette période de fêtes. Après twenty one pilots qui a sorti des titres live en téléchargement gratuit, c'est l'interprète de "Treat You Better" qui va faire plaisir à son immense communauté de fans à travers le monde. A 18 ans, le chanteur est devenu l'une des jeunes pop stars les plus prisées de l'industrie depuis notamment la sortie de son second album "Illuminate" dévoilé cette année. Le canadien a même joué à guichet fermé au Madison Square Garden en septembre et d'après les témoignages, la soirée était magique ! Afin d'immortaliser ce moment et d'offrir aux absents une expérience live inoubliable, Shawn Mendes vient de dévoiler l'album live de ce concert déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et streaming.

On retrouve dans cet opus douze titres dont les hits "Treat You Better", "Mercy" et "Stitches" tiré de son premier album "Handwritten". Le chanteur a également offert un medley de "Never Be Alone" tiré de ce même album et "Hey There Delilah" de Plain White T's. Shawn Mendes qui vient de dévoiler le nouveau clip acoustique de "Mercy" montre, même aux plus dubitatifs, qu'il maitrise à la perfection sa voix et on ne peut qu'avoir des frissons en écoutant cet album et en attendant la suite de sa tournée. Le chanteur canadien sera en effet à l'Accorhotels Arena le 24 mai 2017 dans le cadre de "l'Illuminate World Tour" qui promet d'être une soirée riche en surprises.