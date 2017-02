Shaka Ponk : L'ouverture de la billetterie pour The MonkAdelic Tour aujourd'hui !

Depuis le temps qu’on attendait des nouvelles de Shaka Ponk, le groupe d’électro rock qui avait fait revivre la scène rock en France à la fin des années 2000-début des années 2010 ! Leur dernier album The Black Pixel Ape, la suite de The White Pixel Ape, date de près de trois ans maintenant et après un DVD live était sorti en décembre 2015, ils n’avaient plus donné signe de vie. Bonne nouvelle pour les Monkeyz (comprenez les fans de Shaka Ponk), les six membres accompagnés de leur mascotte Goz s’apprêtent à sortir un nouvel album en automne 2017 et à repartir sur les routes d’une immense tournée The MonkAdelic Tour dès janvier 2018. Aujourd’hui jeudi 23 février c’était l’ouverture de la billetterie à 10h et on vous conseille de prendre vos places très rapidement !

Pour leur tournée de retour, Shaka Ponk a vu les choses en grand et commencera par Lille le 20 janvier 2018, passera notamment par Toulouse le 2 février, Montpellier le 8 février, Lyon le 17 mars ou encore Paris le 23 mars. À noter pour ce concert parisien, seules les préventes sont ouvertes aujourd'hui uniquement sur le site de l’AccorHotels Arena. Pour retrouvez toutes les autres dates et prendre vos places, c’est par ici. Réputés pour être des bêtes de scène, les Shaka devraient encore mettre le feu !