Shaka Ponk de retour avec un nouvel album et une nouvelle tournée

Le dernier album de Shaka Ponk The Black Pixel Ape, la suite de The White Pixel Ape, date de près de trois ans maintenant, et à part un DVD Live de Shaka Ponk sorti au mois de décembre 2015, on avait plus beaucoup entendu parlé du groupe électro rock. Les six membres accompagnés de leur mascotte Goz appartiennent à cette scène française qui avait fait revivre le rock dans l’Hexagone à la fin des années 2000-début des années 2010. Après cette longue absence, les Shaka (pour les intimes) viennent d’annoncer leur sixième album à paraître en automne 2017 qui sera suivie d’une immense tournée en 2018 dont 25 dates sont d’ores et déjà prévues. Mise en vente des places pour ces concerts évènements le jeudi 23 février à 10h !

C’est dans une vidéo publiée sur Facebook que les Monkeyz ont annoncé la bonne nouvelle, on y voit des images de leur précédents concerts (rappelons que Shaka Ponk est particulièrement réputé pour ses performances scéniques complètement déjantées) accompagnées des commentaires pertinents du comédien Joseph Malerba (et non pas de Philippe Estebech !) On sait déjà que le The MonkAdelic Tour passera notamment le 20 janvier 2018 à Lille, le 23 mars à Paris, le 24 mars à Bruxelles ou encore le 14 avril à Genève.