Sexe : Le premier préservatif connecté pour mesurer vos performances arrive !

Vous voulez tout savoir de vos performances au lit ? Grâce au préservatif connecté i.Con via Bluetooth, vous pourrez collecter toutes les infos les plus improbables. D'une autonomie de 6 à 8 heures, le produit "British Condoms" donne des statistiques allant de la vitesse du rapport à la durée en passant par le nombre de calories brûlées mais aussi le nombre de rapports sexuels, la température moyenne et le périmètre du sexe. Il pourra même vous dire combien de positions vous avez fait avant l'orgasme, au cas où vous n'étiez plus sûr... Sinon, il y a le préservatif goût aubergine de chez Durex...

Pour mesurer vos performances !

Mais ce préservatif connecté n'a pas qu'une fonction de gadget ! Il pourra vous prévenir en cas d'infection comme la syphilis ou la chlamydia. Et pour les gens compétitifs, sachez que vous pourrez même partager vos performances sexuelles via les réseaux sociaux. Si c'est pas beau le progrès ? Pour le moment, i.Con n’est pas encore officiellement en vente mais ça devrait venir. Il faudra par contre sortir la maille puisque le gadget est à 70 euros pièce... Sinon, il y a ce livre de cuisine avec préservatifs sorti au Japon...