Selena Gomez : Une nouvelle chanson en préparation

Si Selena Gomez fait un break dans ses activités publiques, il semblerait qu'elle se prépare pour un retour en force en 2017 ! Elle serait en pleine préparation d'un titre avec la popstar mexicaine Paulina Rubio. Dans une nouvelle interview pour la revue Vanidades, cette dernière explique qu'elle prépare un nouvel album et qu'on pourra y écouter une collaboration avec Selena Gomez : "Mon prochain album est comme un membre de l'équipe, de la famille. Ce sera un véritable guerrier et contiendra quelque chose de tous les genres musicaux, allant de de la banda (mix de musiques traditionnelles mexicaines ndlr) à la pop, des collaborations avec DJ Snake et de Selena Gomez."

La photo qui attise la rumeur !

Et apparemment, cette chanson sera faite pour le dancefloor ! Paulina Rubio a précisé qu'elle veut que "l'élément clé de cet album est que la musique soit dansante" ! Une annonce qui confirme le retour en studio de Selena Gomez pour un nouvel album. Il y a deux semaines, l'auteur-compositeur Justin Tranter avait déjà mis en ligne une photo de Selena Gomez en train de se maquiller en studio. Voilà qui confirme la rumeur...