Selena Gomez, The Weeknd, Rihanna… la playlist sexe spéciale Saint-Valentin

La Saint-Valentin c'est la fête des amoureux et si "aimer c'est ce qu'il y a de plus beau", on a envie de continuer la célèbre chanson de la comédie musicale Roméo et Juliette en hurlant "l'amour c'est ce qu'il y a de plus chaud". Vivre d'amour et d'eau fraîche c'est chouette mais le ciment du couple c'est aussi le sexe ! Alors en ce 14 février, outre les plus belles déclarations d'amour en chansons par Muse, Ed Sheeran ou Daft Punk, on vous propose une playlist érotique. De quoi pimenter votre soirée, car il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que le match de ligue des champions du PSG contre Barcelone qui soit bouillonnant ce soir. On vous promet que les chansons qu'on a sélectionné pour vous sont également bien plus brûlantes et excitantes que la Bande Originale de Fifty Shades Darker qu'on a trouvé assez plan plan et bien plus cheesy que sexy…

Rihanna - Sex with Me

Chanson Bonus de l’album ANTI, Sex with me en est pourtant l’une des meilleures. Une chanson où Rihanna explique que “faire du sexe avec [elle] c’est tellement génial”, voilà une chanson pleine de confiance en soi qui devrait vous en redonner au moment de passer à l’acte…

Selena Gomez - Hands To Myself

Selena Gomez fait grimper la température de votre chambre à coucher avec ce titre où elle “ne peut pas garder ses mains pour [elle]”, et ne dit-on pas jeu de mains, jeu de vilains ?

Ariana Grande - Into You

Ariana Grande a prouvé plus d’une fois qu’elle appréciait les paroles connotées et avec Into You elle nous rappelle que l’amour ce n’est pas seulement des paroles mais aussi des actes donc elle demande tout simplement “ un peu moins de conversation, et un peu plus de toucher corporel”

The Weeknd - What You Need

Toute la discographie de The Weeknd donne envie de faire l’amour ou presque alors choisir une seule chanson du canadien pour pimenter une nuit d’amour et une mission quasi impossible. On a pourtant finalement jeté notre dévolu sur l’une des premières chansons la délicieuse et explicite What You Need où Abel Tesfaye joue la défiance avec des paroles telles que “est ce qu’il te touche là comme ça” !

Ben Harper - Sexual Healing

Des fois il faut savoir s’en remettre au classique et dans ce rayon Marvin Gaye reste le roi ! La cover de son tube Sexual Healing par Ben Harper a de quoi réchauffer la pièce où vous vous trouverez avec l’objet de votre désir. “Faisons l’amour car tu le fais bien” en toute simplicité !

Glass Animals - Gooey

Les paroles de cette chanson ne parlent pas vraiment de sexe et pourtant entre la voix très suave de Dave Bayley et la mélodie très sexy difficile de ne pas l’imaginer en fond sonore pour une soirée caliente !

Justin Timberlake - Spaceship Coupe

La discographie de Justin Timberlake est riche en hymnes sexy mais si on ne devait n’en retenir qu’une pour une soirée de saint-valentin 100% sexe ce serait cette chanson extraite de The 20/20 Experience où le chanteur parle de “faire l’amour sur la lune” et qui est ponctuée par des gémissements assez évocateurs.

Lady Gaga feat Florence Welch - Hey Girl

L’une des meilleures chansons de Joanne est un duo entre la mother monster et la chanteuse de Florence + The Machine. Un morceau écrit pour dénoncer les stéréotypes qui veulent que les femmes ne se soutiennent pas les unes les autres. La chanson est également un très beau duo très très sensuel à écouter dans le feu de l'action.

Muse - Unintended

Vous ne vous voyez pas mettre une chanson rock pour animer vos ébats amoureux ? Ca tombe bien car tous les rock band dignes de ce nom possèdent quelques ballades. C’est le cas de nos amis de Muse qui avec cette chanson sortie sur leur premier album, Showbiz, nous donne de petits fourmillements dans les sous-vêtements…

Banks - Bedroom Wall

Banks a un répertoire composé, à majorité, de chansons tristes mais nombre d’entre elles sont particulièrement langoureuses. C’est le cas de cette chanson où la jeune femme s’adresse à l’objet de son désir en lui demandant s’il a besoin qu’elle écrive “sur les murs de la chambre à coucher” pour qu’il comprenne… qu’elle le veut !