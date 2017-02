Selena Gomez tease une nouvelle chanson sur Instagram (videos)

Selena Gomez, dont voici la bande annonce de 13 Reasons Why, série qu'elle produit, a affolé ses fans ce vendredi sur Instagram ! La pop star a en effet mis en ligne deux vidéos en noir et blanc d'elle en train de chanter sur ce qui semble être une toute nouvelle chanson... Des clips courts et mystérieux qui nous donnent envie d'en entendre bien plus ! Depuis, les spéculations vont bon train. De nombreux fans pensent qu'il s'agit d'une chanson intitulée "It Ain't Me", enregistrée à la SACEM américaine en début de la semaine dernière et qui fait figurer Kygo en co-auteur...

Selena posted another video her Instagram story!

A single with @kygomusic?!

Selena Gomez, qui pourrait collaborer avec The Weeknd, semble effectivement pointer dans cette direction, puisqu'a publié une autre photo d'elle en taguant le DJ. En plus, à l'écoute des extraits, on a bien envie de reconnaître le l'ambiance house tropical associée à Kygo ! Suspense, suspense. D'autre fans se sont eux plus concentrés sur les paroles, qu'ils associent à Justin Bieber : "I had a dream, we were back to 17, summer nights... never growing up ( "J'ai rêvé, on avait 17 ans, les nuits d'été... Ne grandissant jamais"). Rappelez-vous, la chanteuse avait 17 ans lors de leur rencontre... Coïncidence ?