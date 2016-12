Selena Gomez, Katy Perry, Taylor Swift... Comment les stars ont fêté Noël (photos) ?

On espère que vous avez tous passé un très joyeux Noël en famille ou entre amis, dont voici la playlist Virgin Radio idéale avec Coldplay, Bruno Mars et Rihanna ! De leur côté, les stars n'ont pas chômé et ont vu les choses en grand pour célébrer les fêtes de fin d 'année. C'est parti pour un récap en images du Noël de Taylor Swift, Selena Gomez, Beyoncé, Katy Perry et bien d'autres...

Cyrus fam Christmas in full swing ???? Une photo publiée par Brandi Cyrus (@brandicyrus) le 20 Déc. 2016 à 19h33 PST

Happy birthday Jesus Une photo publiée par Liam Hemsworth (@liamhemsworth) le 23 Déc. 2016 à 21h22 PST

#nailedit ???????? #crackon #bestfriend #ChristmasTipple Merry Christmas! ❤️ Une photo publiée par elliegoulding (@elliegoulding) le 24 Déc. 2016 à 15h15 PST

Une vidéo publiée par Beyoncé (@beyonce) le 17 Déc. 2016 à 20h05 PST

Getting into the Christmas spirit with this exquisite tree in a beautiful home for our family! ????☃️ Courtesy of @airbnb Une photo publiée par Mariah Carey (@mariahcarey) le 20 Déc. 2016 à 9h15 PST

I feel like if I wear this Santa will mistake me for a 9 year old and leave a Barbie dream house under our tree... ???????? Une photo publiée par Shay Mitchell (@shaym) le 23 Déc. 2016 à 21h48 PST

Happy Holidays Une photo publiée par champagnepapi (@champagnepapi) le 24 Déc. 2016 à 1h48 PST

Back in action ⚡️ Une photo publiée par ⚡️Simi & Haze⚡️ (@simihaze) le 23 Déc. 2016 à 23h49 PST

???????? Une photo publiée par Lucy Hale (@lucyhale) le 23 Déc. 2016 à 16h20 PST

Laughing at my big elf ears Une photo publiée par John Legend (@johnlegend) le 23 Déc. 2016 à 15h58 PST

sisters. Une vidéo publiée par KATY PERRY (@katyperry) le 26 Déc. 2016 à 20h04 PST

"Ugly" sweaters X @goldsheepclothing ???????????????????????????? @lucillebryan Une vidéo publiée par @normancook le 23 Déc. 2016 à 20h36 PST

Christmas Smooches ???????????? Une photo publiée par Lily Aldridge (@lilyaldridge) le 24 Déc. 2016 à 6h35 PST