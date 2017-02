Selena Gomez : It Ain't Me, sa collaboration avec Kydo dévoilée dans un nouvel extrait

Il y a quelques jours Selena Gomez teasait une nouvelle chanson sur Instagram qui avait tout l'air d'être une collaboration avec Kygo. Cette fois ci c'est au tour du DJ de poster sur Instagram une vidéo où on peut le voir et entendre très clairement la voix de Selena Gomez entonner les paroles suivantes " I had a dream we were sipping whisky neat highest floor, the bowery and I was high enough". Un teaser un peu court mais qui permet de reconnaître les beats tropicaux habituels du norvégien avec une louchée de guitare acoustique en plus. Pas de date de sortie annoncée mais au vu du teasing intensif des deux artistes quelque chose nous dit que ça ne devrait être qu'une affaire de quelques jours ...

Une vidéo publiée par Kygo (@kygomusic) le 9 Févr. 2017 à 9h27 PST

Après une longue pause suite à l'interruption de son Revival Tour Selena Gomez semble revenir progressivement sur le devant de la scène. Elle était aux American Music Awards pour fin novembre pour recevoir le prix de l'artiste pop féminine. Elle était ensuite réapparue sur Instagram, mais pas sur Twitter qu'elle a déserté depuis la mi-août, pour poster régulièrement des photos. Cette désertion des réseaux sociaux la chanteuse l'a justifié lors d'un panel Netflix dédié à la série 13 Reasons Why, dont elle est productrice exécutive, en expliquant qu'elle ne pouvait pas les supporter car ils donnaient une image totalement erronée de la réalité. De quoi nous donner hâte de découvrir ce projet sur lequel elle s'est beaucoup investie ainsi que sa toute nouvelle chanson avec Kygo !