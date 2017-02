Selena Gomez : Feel Me, une chanson inédite fuite sur la toile

Selena Gomez n'était pas aux Grammy Awards 2017, que ce soit en tant que nommée, performeuse ou même simple invitée, mais ça ne l'empêche pas de faire parler d'elle et de multiplier les projets. Il y a quelques jours la chanteuse était à New York pour participer à un panel Netflix consacré à la série 13 Reasons Why dont elle est productrice exécutive. La chanteuse tease également activement sa collaboration avec Kygo, It Ain't Me, que l'on devrait pouvoir découvrir dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 février. Ses fans peuvent également se réjouir qu'une de ses chansons aient fuité sur la toile. Il ne s'agit cependant pas tout à fait d'un inédit puisque l'artiste avait déjà joué ce morceau lors de son Revival Tour.

A écouter par ici !

Feel Me aurait très bien pu trouver sa place sur le deuxième album solo de Selena Gomez. La chanson a été écrite par les auteurs de Same Old Love et Sober, deux autres chansons présentes sur Revival. Les paroles mentionnent un ancien amant et les fans sont donc nombreux à se demander si la chanson ne parle pas, une fois encore, d'un certain Justin Bieber. On espère également que la chanson finira par être disponible sur une réédition de Revival ou, au moins, partagée de manière officielle via les plateformes de streaming ( Apple Music, Spotify etc).