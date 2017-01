Selena Gomez a beau être en pause officiellement, la chanteuse fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Outre une nouvelle chanson en préparation avec Paulina Rubio, ce qui a surtout retenu l'attention des médias et des fans ces derniers jours, ce sont les rumeurs d'une romance avec The Weeknd. Si l'on rêve d'une collaboration entre les deux artistes, pour le moment rien n'est certain. Ce qui sûr en revanche c'est que l'interprète de Hands To Myself aime jouer les curateurs. Elle a ainsi posté sur Instagram une vidéo où elle danse en studio avec la chanteuse Julia Michaels et le compositeur Justin Tranter. Elle précise en légende " Quand les gens qui ont changé votre vie font de la magie Julia Michaels et Justin Tranter je suis tellement heureuse pour vous les amis - c'est une de mes chansons préférées qu'ils aient écrit".

When the people who changed your life create magic @imjmichaels @tranterjustin I'm so happy for you guys -one of my favorite songs they have ever written Une vidéo publiée par Selena Gomez (@selenagomez) le 15 Janv. 2017 à 19h47 PST

Un joli coup de pouce à une artiste qu'on connait encore mal et qui est pourtant à l'origine de nombreux tubes que l'on écoute en boucle. Julia Michaels a ainsi co-écrit 8 des chansons du dernier album de Selena Gomez, Revival. On doit aussi à l'américaine les titres Sorry (Justin Bieber), All In My Head (Fifth Harmony), Close ( Nick Jonas ft Tove Lo), Love Myself ( Hailee Steinfeld)... A seulement 23 ans, l'artiste a prêté sa plume à nombre de chanteurs en vue de la scène pop, souvent en duo avec Justin Tranter. Jusqu'ici Julia Michaels n'était apparue vocalement que sur une poignée de titres et toujours en featuring, le plus connue étant Carry Me de Kygo. Dotée d'une très belle voix et d'un talent pour les mots, Julia Michaels dévoile sa première chanson en solo, Issues, qui pourrait bien être celle lui permettant de se faire (enfin) un nom.